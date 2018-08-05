أعلنت فصائل سورية معارضة أنها اعتقلت اليوم الأحد، ما لا يقل عن 45 شخصا يشتبه في تعاونهم مع النظام في شمال غرب سوريا.

وحصلت هذه الموجة من الاعتقالات التي قادتها "الجبهة الوطنية للتحرير في حماة" في محافظتي حماة وإدلب.

وقال أدهم رعدون، مسؤول الإعلام في الجبهة لـ"فرانس برس": إن الجبهة الوطنية أطلقت حملة منذ أسبوع اعتقلت فيها خمسة عشر شخصا وما زالت مستمرة حيث كانت ذروة الحملة اليوم فوصلت عدد حالات الاعتقال إلى 45 شخصا من دعاة المصالحة والمرشحين لانتخابات البلديات المعلن عنها من قبل النظام.

وأشار إلى أن الاعتقالات حصلت بعد التحري والاستقصاء من قبل المكتب الأمني التابع للجبهة وتمكنه من معرفة أسماء معظم الأشخاص المروجين للمصالحات والمرشحين لانتخابات البلديات.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الاعتقالات طالت نحو 50 شخصا من سكان هذه المناطق، بتهمة محاولة عقد مصالحات مع قوات النظام.

ورجحت مصادر أن تكون أسباب هذا الاتهام تعود إلى أن غالبية المعتقلين من الموظفين لدى الدوائر الحكومية التابعة للنظام، وأنهم عقدوا اجتماعات مع وفود من استخبارات النظام في مدينة حماة".

كما قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن محافظة إدلب تشهد تصاعد كبيرا في الفلتان الأمني منذ أبريل الفائت وتزايدا في عدد الاغتيالات المتبادلة بين الفصائل".

وكان الرئيس بشار الأسد أعلن في 26 يوليو أن "إدلب هدفنا لكنه ليس الهدف الوحيد".