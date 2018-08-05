اعتبر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى، أن أزمة العالم العربى تكمن فى الإدارة وليست الموارد.

وأضاف فى تغريدات على موقع «تويتر»: «لدينا فائض من السياسيين فى العالم العربى ونقص فى الإداريين». وتابع: «علمتنى الحياة أن الخوض الكثير فى السياسة فى عالمنا العربى مضيعة للوقت ومَفسدة للأخلاق ومهلكة للموارد، من يريد خلق إنجاز لصالح شعبه فالوطن هو الميدان والتاريخ هو الشاهد، إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها».

وتابع بن راشد «انظر للصين واليابان لا تملكان موارد طبيعية أين وصلوا، وانظر لدول تمتلك النفط والغاز والماء والبشر ولا تملك مصيرها التنموى ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها».

وتوقف نائب رئيس الإمارات عند أنه «فى عالمنا العربى» السياسى يدير التعليم والإعلام والرياضة والاقتصاد.

واستطرد: وظيفة السياسى الحقيقية هى «تسهيل حياة الاقتصادى والأكاديمى ورجل الأعمال والإعلامى وغيرهم». وقال فى نهاية تغريدته: «وظيفة السياسى تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلاً من افتعالها، وبناء المنجزات بدلاً من هدمها».