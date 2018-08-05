قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن البعض يعتقد أن الأصل في الحياة الحزن والاستثناء هو البهجة، وحتى إذا حدث فرح سيكون في الانتظار موجة حزن جديدة.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم" أن هناك نظرية جديدة ظهرت أكثر تفاؤلا وإيجابية في الحياة، مشيرا إلى أن بعض العلماء يقولوا إن الحزن مهم من أجل الشعور بالسعادة، وإذا لم يشعر الإنسان بمذاق الحزن، لم يستطع الشعور بمذاق السعادة.

واستشهد "المسلماني" بقصة للأديب العالمي تشيخوف بعنوان "لمن أشكو أحزاني"، وهي عن سائق حنطور يعمل أمام "بار" لتوصيل السكارى إلى بيوتهم ويعود مرة أخرى، وفي وقت من الأوقات كان لديه حزن كبير ويحتاج للحديث مع أي أحد، فبدأ يبث أحزانه للسكارى، ومعظمهم كان يسخر منه ويستهزأ منه، وفي النهاية قرر أن يبث شكواه للحصان الذي يجر الحنطور، وكان الحصان يهز رأسه كأنه يسمعه.

وتابع أن الدكتور مصطفى محمود علق على تلك القصة قائلا إنه من الممكن أن يستمع الحصان أو الحيوان بشكل عام للإنسان، ومن الممكن أن يتجه الإنسان إذا لم يجد أحد يبث له شكواه أن يتحدث مع نفسه أو مع كائنات غير عاقلة كالحيوانات.