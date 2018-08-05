يعاني أهالي قرية مشلة بمركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، والمعروفة الإعلامية بقرية "السرطان"، من تراكم القمامة في شوارع القرية، ورفض المقاول نقلها بسبب رفض الأهالي تلبية رغبته في دفع 10 جنيهات شهريًا بدلا من 8 جنيهات.

وقال ياسر المسيري، أحد أبناء أهالي القرية، إنه وأهالي القرية فوجئوا بطلب المقاول زيادة المبلغ الشهري من كل منزل جنيهان ليكون 10 بدلاً من 8 جنيهات، وهذا مخالف لبنود المناقصة التي طرحتها الوحدة المحلية للقرية، وعندما رفض الأهالي الاستجابة للزيادة تعنت ضدهم وترك القمامة في شوارع القرية.

وقال أحمد بكر، من أهالي القرية، إن شوارع القرية تحولت لمقالب للقمامة وامتلئت الترعة بأكياس القمامة ما ينذر بكارثة كبرى تهدد حياة أهالي القرية، وأطفالها، خاصة ونحن في فصل الصيف وهو ما يشجع على انتشار القوارض والزواحف والثعابين والفئران التي تسبب الأمراض.

من جانبه، قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إنه علم بالمشكلة وجارى بحثها مع المقاول، مؤكدًا أن المناقصة تم إجراؤها قبل زيادة المحروقات في المرة الأولى، وبالتالي سيجرى بحث الأمر مع المجلس التنفيذي للقرية والمركز ثم عرضه على اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مضيفًا "لتر السولار كان وقت المناقصة كان بـ180 قرشًا حاليًا بـ 360 قرشًا، وسيتم بحث الأمر بدون ظلم أحد".