أصيب 14 عاملاً ما بين كسور وسحجات إثر انقلاب أتوبيس بمنطقة كمين الرياح بمركز ومدينة القنطرة غرب بوصلة الصالحية، كان ينقل عمال مصنع "ألوتكس" بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، وذلك أثناء عودتهم من العمل بعد انتهاء المواعيد الرسمية في اتجاههم للعودة إلى الشرقية .

جرى نقل المصابين إلى المستشفى العام الإسماعيلية .

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى، أن هناك حالتين جرى إدخالهم إلى غرف العمليات، لإجراء عمليات عاجلة، فيما يخضع الـ12 مصابًا إلى الرعاية الطبية العاجلة .

وأعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن رفع درجة الاستعداد بكافة الأقسام.