قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن نسبة فصل المحكمة الدستورية في القضايا بلغت 81.7% خلال آخر 50 عامًا، معقبًا: "مفيش تأخير في القضايا عندنا".

وأضاف جبالي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا نستبعد أي قضية بالرغم من كثرة القضايا التي تعرض علينا"، متابعا: "المحكمة العليا الأمريكية تسبتعد قضايا فمثلًا فهي تحكم في 30 قضية من كل 100 قضية تعرض عليها".

وتابع: "ننظر في 40 قضية بالجلسة الواحدة، أي ما يعادل 500 قضية في العام، وهذا يرجع إلى خبرة القاضي المصري واجتهاده، فالقضاء مهنة صعبة للغاية لكنها رسالة".