ظهرت الفنانة مي كساب في كواليس حفل الفنان السوري مجد القاسم، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا.

يذكر أن مي كساب شاركت القاسم غناء الدويتو الشهير "غمض عينيك"، والتي أنتجت سنة 2000.

فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، بدأت 2 أغسطس وتنتهي 17 من الشهر نفسه.