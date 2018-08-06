الأحد.. شباب بنها يطلقون "أوبن داي العيد"

تنطلق الأحد المقبل بمدينة بنها، فعاليات المعرض المتكامل للشباب "أوبن داي العيد" تحت شعار "ليدي ستايل" والذي يقدم منتجات شباب المدينة من الصناع والتجار بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين بمقر نادي بنها الرياضي

وقالت نورا صبري منظمة الأوبن داي، إنه يأتي لمنح فرص للشباب الذين لا يملكون أماكن للتسويق لمنتجاتهم وتقديمها بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض.

وأضافت نورا، أن المعرض هدفه محاربة جشع التجار وارتفاع الأسعار، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة بعد استغلال التجار لهذه الفئة البسيطة والتي أصبحت لا تجد مكانا لشراء احتياجاتها، خاصة الملابس التي ارتفعت أسعارها بصورة تهدد قطاعا كبيرا في المجتمع.