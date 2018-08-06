كشف الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن حكمين تاريخيين أصدرتهما المحكمة.

وقال جبالي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المحكمة حكمت لمصلحة مواطنة مصرية مسيحية طلبت الحصول على إجازة بأجر لكي تتمكن من زيارة القدس في عيد للمسيحيين.

وعن القضية الأخرى، قال جبالي: "كما أصدرنا حكمًا لمصلحة الطائفية اليهودية في الإسكندرية ضد مسلمين بسبب نزاعهما على عقار".

وعلق رئيس المحكمة الدستورية قائلًا: "هذين الحكمين لم يجدا صدى واسعًا في مصر رغم أنهما لاقيا حفاوة دولية كبيرة".