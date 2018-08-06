محافظ البحر الأحمر يستعرض مشروع تطوير العشوائيات بالشلاتين

استعرض اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الأحد، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير العشوائيات بقرية العالي بمدينة الشلاتين.

وشدد عبدالله، خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير العشوائيات بمدن جنوب البحر الأحمر، كما شدد علي مراعاة البعد عن مخرات السيول.

ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات بمختلف مدنها حتي يتم اعلان المحافظة الساحلية، خالية تماما من العشوائيات وتوفير الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين التي يتوافر فيها الخدمات كافة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عصام الليثي، السكرتير العام المساعد، والعميد تامر سامي مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس حسني منصور مدير فرع جهاز التعمير والإسكان بالبحر الأحمر، ومسؤولي شركة وادي النيل والمكتب الاستشاري للمحافظة.

يذكر أن المساكن البديلة للعشوائيات بقرية العالي بمدينة الشلاتين يبلغ عددها 1500 وحدة سكنية، ويتم تنفيذها بتكلفة 450 مليون جنية بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان.