بالفيديو| شاب يدعي أنه ابن سمير الإسكندراني.. والمطرب الكبير ينفي

قال المطرب الكبير سمير الإسكندراني، إنه "لا يتواجد في مكان عام إلا ويخبروه بأن ابنه كان يتحدث عنه، ويخبرهم بمعلومات عنه، ويزعم أنه ابنه ويتحدث في أحد الفيديوهات عن مواقفه الوطنية".

وأضاف الإسكندراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنه حاول الاتصال بهذا الشاب عن طريق بعض الوسطاء ليطلب منه التوقف عن التسلق على أكتاف الآخرين، ويدعي أنه ابنه.

وعرض الإبراشي جزءا من فيديو يظهر فيه شاب مع أحد المراسلين، يدعي خلاله أنه ابن الفنان سمير الإسكندراني، ويمارس التمثيل منذ 6 سنوات، وأنه يجيد 4 لغات، وأن والده الفنان سمير الإسكندراني يجيد 7 لغات.

واعتبر الإسكندراني ما يحدث بأنه "واقعة سرقة"، لافتا إلى أنه لم يتقدم ببلاغ للنائب العام حتى الآن، مؤكدًا أنه يكتفي بنفي هذه السرقة المعنوية عن طريق الإعلام.