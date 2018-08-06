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بالفيديو| مواطن يعتدي على طبيب نساء بمستشفى بولاق الدكرور

بالفيديو| مواطن يعتدي على طبيب نساء بمستشفى بولاق الدكرور

بالفيديو| أول مواجهة بين سمير الإسكندراني والشاب المدعي بأنه ابنه

بالفيديو| أول مواجهة بين سمير الإسكندراني والشاب المدعي بأنه ابنه

قبل مادورو.. 3 محاولات اغتيال تعرض لها الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز

قبل مادورو.. 3 محاولات اغتيال تعرض لها الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز

"الثقافة" تشكل لجنة لبحث أسباب تشويه تمثال الخديوي إسماعيل

"الثقافة" تشكل لجنة لبحث أسباب تشويه تمثال الخديوي إسماعيل

بالفيديو| شاب يدعي أنه ابن سمير الإسكندراني.. والمطرب الكبير ينفي

بالفيديو| شاب يدعي أنه ابن سمير الإسكندراني.. والمطرب الكبير ينفي

رئيس لجنة الصيدليات: سحب 14 دواء من السوق سببه تلوث المادة الفعالة

رئيس لجنة الصيدليات: سحب 14 دواء من السوق سببه تلوث المادة الفعالة

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توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو| صحفي بـ"الوطن": دراسة خفض أيام العمل تنتهي مطلع سبتمبر المقبل

فيديو| صحفي بـ"الوطن": دراسة خفض أيام العمل تنتهي مطلع سبتمبر المقبل

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

9 فئات معفاة من الضريبة العقارية

9 فئات معفاة من الضريبة العقارية

لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

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