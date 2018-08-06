قال الدكتور محمد درويش، طبيب النساء والتوليد الذي تم الاعتداء عليه بمستشفى بولاق الدكرور، بسبب منعه لرجل من التواجد بـ"كشك الولادة".

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنه فوجئ بدخول رجل وزوجته لـ"كشك الولادة"، مؤكدا أنه طالب الرجل بالخروج نظرًا لكون المكان مخصص للكشف على السيدات قبل الولادة، وغير مصرح بتواجد الرجال فيه.

وأوضح درويش أن زوج السيدة ثار في وجهه وأعلن أنه لن يخرج وأخذ في التعدي عليه بالضرب والركل، وصادف ذلك وقت تغيير الوردية وكان عدد المتواجدين غير كافي للفصل بينه وبين الزوج، مشيرًا إلى أن الشرطة حضرت فيما بعد.؟

وتابع أنه اتهم الزوج بالتعدي عليه، وفوجئ بأن الرجل وزوجته اتهموه بالتعدي عليهم، لتحرير محضر آخر ليجبروه على التنازل والتصالح.