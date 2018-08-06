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رئيس "الضرائب العقارية" تنفي عدم دستورية قانون الضريبة الجديد

رئيس "الضرائب العقارية" تنفي عدم دستورية قانون الضريبة الجديد

الساحات الشعبية تتراجع في دمياط.. ومواطنون: تحولت لـ"بيزنس"

الساحات الشعبية تتراجع في دمياط.. ومواطنون: تحولت لـ"بيزنس"

بعد موتهما.. التوصل لسارقي لوحة فنية بـ100 مليون دولار منذ 30 سنة

بعد موتهما.. التوصل لسارقي لوحة فنية بـ100 مليون دولار منذ 30 سنة

قبل طرح "فيها وفيها".. بلاي ليست أغنيات مبهجة لـ"لطيفة"

قبل طرح "فيها وفيها".. بلاي ليست أغنيات مبهجة لـ"لطيفة"

"الرئاسة": الدولة لديها خطة طموحة لتطوير مرفق السكك الحديدية

"الرئاسة": الدولة لديها خطة طموحة لتطوير مرفق السكك الحديدية

بسام راضي: وزير خارجية إيطاليا لديه أقارب يقيمون في مصر منذ 150 عاما

بسام راضي: وزير خارجية إيطاليا لديه أقارب يقيمون في مصر منذ 150 عاما

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توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو| صحفي بـ"الوطن": دراسة خفض أيام العمل تنتهي مطلع سبتمبر المقبل

فيديو| صحفي بـ"الوطن": دراسة خفض أيام العمل تنتهي مطلع سبتمبر المقبل

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

9 فئات معفاة من الضريبة العقارية

9 فئات معفاة من الضريبة العقارية

لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

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