قبل طرح "فيها وفيها".. بلاي ليست أغنيات مبهجة لـ"لطيفة"

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اجتمع أغلبية النقاد والخبراء الموسيقيين على كون الفنانة التونسية لطيفة، واحدة من أهم المطربات اللائي قدمن الأغنية السعيدة والمبهجة في تاريخ الطرب العربية الحديث، فقال عنها الفنان احمد زكي في أحد المرات "لطيفة رمز البهجة"، واجتمع الراحلان عبدالوهاب محمد وعمار الشريعي سويا، كي يقدمونها دائما كمصدر للسعادة في أعمال مشتركة.

تعود لطيفة من جديد لأغنياتها المبهجة، بعد طرح أغنية "فيها وفيها"، خلال ساعات من الآن، بعد أن طرحت برومو الأغنية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز أغنيات لطيفة المبهجة في مسيرتها الفنية:

"عشان بحبك"

أول أهم أغنيات البهجة التى صدرتها لطيفة لجمهورها العربي كانت أغنية "عشان بحبك"، التى طرحتها ضمن ألبوم حمل نفس الاسم عام 1989، الأغنية من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان سامي الحفناوي، وتوزيع طارق عاكف، وكانت من أهم أغنيات لطيفة في انطلاقتها الغنائية.

"اديني فرصة تانية"

كانت لطيفة أول من ادخل موسيقي الـ"دوم تك" في أغانيها السعيدة، عبر أغنية "اديني فرصة تانية" مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وحققت تلك الأغنية وقتها نجاحا غير متوقع للكليب.

"اوعي تغير"

فى عام 1994 أطلقت لطيفة واحدا من أهم ألبوماتها الغنائية، هو "أكتر من روحي بحبك"، وتضمن واحدة من أهم أغانيها المبهجة، وهي "اوعي تغير"، ورغم أن الأغنية أحدثت وقتها مشاكل بسبب كلماتها لكونها تقول لحبيبها "متغرش علي وأنا وسط عدد كبير من الناس"، إلا أنها تعد واحدة من بصماتها الغنائية.

"بحب فى غرامك"

تستكمل لطيفة أغانيها السعيدة بواحدة من أهم أغنياتها، حتى الآن في اللايف"، وهي أغنية "بحب في غرامك"، التى طرحت ضمن ألبوم "حبك هادي"، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان صلاح الشرنوبي.

"الدنيا بتضحك"

تشدو لطيفة للدنيا وفرحتها في أغنية "الدنيا بتضحك ليه"، في استكمال لنجاحاتها مع الشاعر عبدالوهاب محمد، والموسيقار سامي الحفناوي.

"يلا نغني وإن شاء الله"

فى عام 1999 قدمت أغنيتين من أهم أغنياتها السعيدة، هما "إن شاء الله ويالا نغني"، وقدمت الأغنيتين بنسخة أخرى فرنسية، وصورتها بطريقة الـ"فيديو كليب".

"متروحش بعيد"

تعد أغنية "متروحش بعيد" علامة من علامات لطيفة، وهي الأغنية التي حصلت من خلالها على جائزة الـ"ميوزيك أورولد" عام 2002.

"فريش"

آخر أغنيات لطيفة المبهجة والتي طالبت فيها جمهورها بالتجديد وأن تكون "فريش"، وكانت عنوان ألبومها الأخير، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب، كما تضمن الألبوم أغنية "بحر الغرام"، التي قدم فيها الملحن عصام كاريكا موسيقي سريعة مبهجة للغاية.

"فيها وفيها"

خلال ساعات تطلق لطيفة أغنيتها الصيفية "فيها وفيها"، التي تتعاون فيها مع الثنائي المبدع الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور.