قال عمرو النجار المنسق الإعلامي للغطاس المصري صدام كيلاني، إنه أخرج في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد تعرضه لجرح في رقبته من الناحية اليمنى، كما أصيب بالتهابات في رقبته من الناحية اليسرى.

وأكد النجار، في بيان، أن الجروح والالتهاب بسبب البدلة، موضحا: "حاولنا معالجته تحت المياه وتضميد الجرح لكن الأمر أصبح صعبا، لذا قرر الفريق المرافق له إخراجه من المياه حفاظا على سلامته".

وأضاف أن الفريق الطبي الذي نزل تحت المياه حاول معالجة الجروح لكن الأمر بات مستحيلا ورفض الخروج من المياه من أجل تحقيق حلمه، لكن الفريق الطبي رفض استمراره وتقرر خروجه من المياه بعد غطس استمر نحو 40 ساعة تقريبا.

وأوضح النجار أن سبب الجروح هي خياطة بالخطأ في البدلة أدت إلى احتكاك قوي بين جسم صدام والبدلة، ما أصابه بجروح والتهابات شديد،ة مؤكدا أن صدام سيكرر التجربة مرة أخرى أكتوبر المقبل.

يذكر أن صدام بدأ رحلة الرقم القياسي السبت الماضي وغطس الساعة 11 صباحا لكنه خرج أمس محققا زمنا قدره 40 ساعة بعد إصابته.

وكان صدام يسعى لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في البقاء تحت المياه، لكنه لم يستطع بسبب الإصابة.