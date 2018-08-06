أصيب 3 أشخاص، منذ قليل، إثر تفحم سيارة وتهشم أخرى عند مطلع كوبري أكتوبر في الدقي بالجيزة، ونقلوا إلى مستشفى العجوزة. وسنوافيكم بالتفاصيل.