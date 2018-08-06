كشف العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط والبحوث لإدارة مرور الجيزة، تفاصيل حادث الدقي، موضحا اشتعال سيارة قبل مطلع كوبري أكتوبر، القادم من البطل أحمد عبدالعزيز، مضيفا: "قوات الحماية المدنية تفحص الموقع حاليا".

وقال طاهر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز": "أغلق الاتجاه القادم من البطل أحمد عبدالعزيز باتجاه مطلع كوبري أكتوبر، حرصا على سلامة السيارات".

وتابع أن جميع القيادات الأمنية موجودة في المكان وسيارات الدفاع المدني والإسعاف، مؤكدا أن تفاصيل الاشتعال لم تبلغ عنها قوات الدفاع المدني الموجودة هناك حاليا.