وصلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية "المطافئ"، منذ قليل، إلى موقع تفحم وتهشم سيارتين عند مطلع كوبري أكتوبر في الدقي بالجيزة، فيما أُصيب 3 مواطنين ونقلوا إلى مستشفى العجوزة.