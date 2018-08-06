قال العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية لمرور الجيزة، إن القوات أغلقت الاتجاه القادم من البطل أحمد عبدالعزيز في اتجاه كوبري أكتوبر، بداية من عبدالمنعم رياض.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه "على القادم من جامعة الدول العربية باتجاه البطل أحمد عبدالعزيز يتجه يمينا إجباريا من شارع عبدالمنعم رياض، ومنه لميدان الثورة لمناطق الدقي؛ لحين رفع آثار الحادث".

وكانت سيارة اشتعلت قبل مطلع كوبري أكتوبر بالدقي في الجيزة، في الاتجاه القادم من البطل أحمد عبدالعزيز، فيما تفحص قوات الحماية المدنية السيارة حاليا.