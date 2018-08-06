شهدت العديد من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، زحاما شديدا على أرصفة المحطات، صباح اليوم، لتأخر زمن التقاطر بين الرحلات بعضها لبعض، لحدوث بعض الأعطال الفنية بالبوابات الإلكترونية الحديثة "بوابات العبور"، ما أدى إلى حدوث تكدس داخل صالات المحطات.

وقال المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، إن زحام المحطات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، أمر طبيعي بسبب وقت الذروة الصباحية، وذهاب كل العاملين إلى أعمالهم في هذا التوقيت، موضحا أن زمن التقاطر بين القطارات طبيعي للغاية، ولا يوجد أي تأخير للرحلات.

وأضاف الفضالي، لـ"الوطن"، أنه تم الدفع بـ4 قطارات إضافية بالخطين الأول والثاني، بواقع قطارين بخط "المرج - حلوان"، وقطارين بخط "شبرا الخيمة - المنيب"، لتخفيف زحام الركاب على أرصفة المحطات، موضحا أن قطارات المترو تقل 4 ملايين و500 ألف راكب يوميا.