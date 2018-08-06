قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المشروع تطوير ميناء الصيد البحري بمدينة الطور يتم على 3 مراحل بإجمالي تكلفة تبلغ 195 مليون جنيه، تتكلف المرحلة الأولى 45 مليون جنيه منها 25 مليون جنيه من التعاون الدولي و20 مليون جنيه من محافظة جنوب سيناء.

وأوضح فودة أن المرحلة الأولى شملت إنشاء رصيف بحري بطول 100 متر وعمق 5 أمتار وإنشاء مبنى إداري بمساحة 80 متر مربع مكون من طابقين ومبنى خدمات للصيادين على مساحة 100 متر، ورفع كفاءة مبنى الإدارة الحالي بمساحة 60 مترا، بالإضافة إلى إنشاء أسوار وبوابات وغرف خدمات ورفع كفاءة الورشة ومحطة الوقود وتجديد شبكات البنية التحتية ورصف طرق داخلية خدمية للمشروع ورفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بمشتملاته.

وأعلن المحافظ أنه سيتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية نهاية نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستشمل استكمال الرصيف البحري بطول 130 متر وعمق 5 أمتار وإنشاء مصنع ثلج على مساحة 2500 متر مربع وثلاجة حفظ بطاقة تخزينية تبلغ 30 طن ومنطقة للتعليب ورفع كفاءة منطقة "القزق" وإعادة تخطيطها واستكمال شبكات البنية التحتية وأعمال تنسيق الموقع وتبلغ تكلفة هذه المرحلة 120 مليون جنيه.

وأكد أنه سيتم استئناف العمل بالمرحلة الثالثة عقب افتتاح المرحلتين السابقتين لافتاأن المرحلة الثالثة تشمل رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني والمنشآت الإدارية وشبكات البنية التحتية واستكمال البنية التحتية للمصانع وتتكلف هذه المرحلة 30 مليون جنيه.

جاء ذلك اليوم خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمسناء الصيد البحري، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود عيسى السكرتير العام ورئيس هيئة الثروة السمكية الجديد، وغريب حسان عضو مجلس النواب وشيخ الصيادين لميناء الصيد البحري بمدينة الطور.