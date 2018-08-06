هنأ النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جموع الشعب المصري، بذكرى مرور 3 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن الشعب المصري أثبت قدرته على صنع المستحيل لرفعة هذا الوطن.

وقال النائب إن مشروع قناة السويس الجديدة معجزة بكل المقاييس، بداية من جمع الأموال اللازمة لتمويل المشروع، حيث إنها بتمويل مصري خالص، حيث جمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط، من خلال إقبال المصريين على شهادات استثمار قناة السويس.

وأضاف النائب أن قناة السويس تعد أهم قناة ملاحية في العالم، فهي تتصدر قائمة القنوات الملاحية في العالم نظرا لسعة قدرتها الاستيعابية بعد مشروع قناة السويس الجديدة، حيث إن المشروع نُفّذ بدقة وجودة عالمية.

وأكد النائب أن الجدوى الاقتصادية لقناة السويس تزداد عاما تلو الآخر، حيث إنها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، فمن خلالها يعبر المستثمر إلى أكبر سوق استهلاكية داخلية، كما أن القناة تتمتع بعدة ميزات تنافسية تتمثل في التنظيم وسرعة الوقت وإنجاز الإجراءات مقارنة بمثيلاتها في العالم.