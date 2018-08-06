قال المهندس تامر حماد، رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة شريان جديد للخير للمصريين ورافد جديد للعملة الصعبة لخزينة الدولة المصرية.

وأضاف حماد خلال حديثه خلال لقاء الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، مع رؤساء تحرير الصحف بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 3 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة أن أعلى إيراد لقناة السويس خلال آخر 10 سنوات مالية تحقق 2017/2018، بحوالي 5.6 مليار دولار، ومقارنة شهر يوليو 2018 بمثيله 2017 حققنا زيادة 46.2 مليون دولار بنسبة زيادة 10.3%.

وتابع حماد أن مقارنة السنة المالية 2017/2018 بالسنة المالية 2016/2017 سنجد زيادة 600 مليون دولار بنسبة 12% وزيادة بالجنية المصري حوالي 25.8 مليار جنيه، وفي 2017/2018 حققنا دخل 99.1 مليار جنيه بزيادة 25.8% وهذا اكبر رقم يحقق في تاريخ قناة السويس منذ افتتاحها في القرن 19.

واستكمل أن أعلى معدل للنمو بهيئات الدولة تم في هيئة قناة السويس عن العام المالي الحالي بزيادة 10.2%، وعن الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 بزيادة 10.7%، وتتصدر هيئة قناة السويس كافة الهيئات في معدلات النمو.