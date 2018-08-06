استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، السفير حبيب الصدر، سفير العراق بالقاهرة.

وأشاد الإمام الأكبر، بتمكن العراق من هزيمة الإرهاب وتجاوز العديد من التحديات التي مر بها وبالخطوات التي يخطوها العراق؛ لشغل مكانه الريادي في المحيط العربي كأحد أهم ركائز الأمن العربي، مؤكدًا وقوف الأزهر إلى جانب العراقيين جميعًا في مواجهة التحديات التي تستهدف وحدتهم وأمنهم واستقرارهم.

وأكد السفير العراقي بالقاهرة، أن العراق بحاجة إلى جهود الأزهر في المعركة التي يخوضها ضد الإرهاب وضد محاولات التفتيت، مضيفًا أن صوت الأزهر يصل إلى قلوب العراقيين وجميع المسلمين في العالم لأنه صوت الحكمة والعقل والاتزان، ويمثل جوهر الإسلام الحقيقي.