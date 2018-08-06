التقى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب، أمس، اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، والدكتورة إلهام أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وممثلين عن نقابة العلاج الطبيعي لوضع خطة البدء لتشجير المدارس.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزراعة مليون شجرة في الميادين العامة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس في محافظات مصر، وإيمانًا من النقابة العامة للمهن التعليمية بدورها الوطني والقومى والخدمي الفعال والمسؤول على مدى تاريخها.

وأكد الزناتي أن نقابة المعلمين تعمل على تفعيل مبادرة زراعة المليون شجرة على أرض الواقع، وتهدف المبادرة إلى إيجاد بيئة طبيعية لتأمين الهواء النقي والمناظر الخلابة، والعمل على خفض درجة الحرارة وامتصاص ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث، كما تساعد في توفير بيئات للتنزه ذات لمسة جمالية يستفيد منها أهالي المناطق للمشي وممارسة الرياضة، ما يرتقي بجودة الحياة للمواطن.

وأصدر نقيب المعلمين توجيهاته لجميع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بالمحافظات لبدء التعاون والتنسيق مع المدارس، وتقديم كل وسائل الدعم والمساندة بالتعاون مع الإدارات والمديريات التعليمية في محافظات مصر لتفيعل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجير المدارس.