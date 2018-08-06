اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة والسياسة النقدية، وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وأضاف، الاجتماع تناول عرض لآخر تطورات أنشطة القطاع المصرفي ودوره في توفير فرص العمل وتنشيط حركة الأعمال وتمويل الاستثمار بما يساهم في دعم قدرات الاقتصاد المصري.