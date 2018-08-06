أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن تضامن بلاده مع السعودية، في إجراءاتها التي اتخذتها ضد كندا.

وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر: "لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة".

وأضاف: "اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤونا مرفوض مرفوض"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

جديرب الذكر، أن السعودية، جمدت مساء أمس كافة تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، وأمهلت سفير الأخيرة 24 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني في المملكة.