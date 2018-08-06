عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع قبل قليل، مع الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك، والمهندس هشام صابر رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، وذلك بمقر مكتبه بديوان عام الوزارة.

ناقش الوزير، فعاليات المؤتمر الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة القاهرة و وزارات الموارد المائية والري والبيئة تحت شعار "نقطة مياه تساوي حياة"، والذي يستمر لمدة 4 أيام، كذلك مناقشة فعاليات تنفيذ الخطة الإعلامية للوزارة، علاوة على متابعة أنشطة القطاع الأخرى.