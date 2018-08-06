باشرت النيابة العامة بوادي النطرون، برئاسة المستشار وائل بكر، رئيس النيابة، ومحمود شتية، مدير النيابة، وعمر كامل، وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار أحمد حامد، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، اليوم، التحقيقات مع الرهبان والأساقفة والقساوسة والعاملين بدير الأنبا مقار، بشأن محاولة الراهب فلتاؤس المقاري، الانتحار بقطع شرايين يديه ثم إلقاء نفسه من أعلى عيادة الدير بالطابق الثالث.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقل إلى الدير برفقة اللواء محمد هندي، مدير المباحث، والعميد خالد الخولي، مأمور وادي النطرون، وتبين وجود الأب فلتاؤس المقاري على الأرض غارقا في الدماء داخل الدير.

وأسفر الحادث عن إصابة الراهب بقطع شرايين يديه وكسور في العمود الفقري والحوض نتيجة السقوط من الطابق الثالث، وتم نقله بسيارة إسعاف لأحد المستشفيات الخاصة بحي الزمالك بمحافظة القاهرة.