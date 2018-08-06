قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن مشروع قناة السويس إنجاز كبير بأيد مصرية وأحدث سيلا من المشروعات القومية في إقليم القناة.

وأضاف طاهر، في مداخلة هاتفية على قناة "TEN"، اليوم الاثنين، ضمن الاحتفالات بالذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة، أن مشروع قناة السويس وفر فرص عمل عديدة وفتح بيوت مصريين كثر، والإسماعيلية شهدت مشروعات بالمليارات واستثمارات ضخمة.

وأكد المحافظ أن المشروع كان رسالة للعالم بقدرة مصر على البناء، منوها إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة.