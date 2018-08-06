قال مستشار الرئيس الجورجي، تنغيز بخلادزي، اليوم الإثنين، إن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يشكل أهمية لأمن واستقرار المنطقة.

وجاء تصريح بخلادزي، ردا على تصريح رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، الذي قال في وقت سابق من اليوم، إن انضمام جورجيا إلى حلف الناتو قد يشعل فتيل صراعات مخيفة في المنطقة.

وأوضح مستشار الرئيس الجورجي، أن روسيا لا ترغب بانضمام بلاده إلى حلف الناتو، مبينا أن موسكو تسعى للإيهام بأن انضمام جورجيا للحلف سيؤدي إلى عواقب كارثية.

وأضاف: "يمكننا القول إن انضمام جورجيا مع الناتو هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".

وفي وقت سابق، قال ميدفيديف، في تصريح لإذاعة محلية إن انضمام جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قد يشعل فتيل صراعات مخيفة في المنطقة، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب مدمّرة.

يشار إلى أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، صرح قبل فترة وجيزة، بأن جميع أعضاء الحلف الأطلسي، يواصلون أعمال تحضير جورجيا لنيل عضويتها بالحلف.