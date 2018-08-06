قضت محكمة "الصلح" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بتمديد اعتقال سوزان أبو غنام، وهي والدة شهيد مقدسي، لاستكمال التحقيق معها بتهمة "التحريض"، وأوضح شقيق المعتقلة خالد أبو غنام في تصريح لوكالة الأناضول أن محكمة الصلح الإسرائيلية (غرب القدس) قررت صباح اليوم تمديد اعتقال "سوزان"، بتهمة دعم منظمة "إرهابية"، في إشارة إلى حركة حماس الفلسطينية، إثر مشاركتها في مهرجان داخل جامعة بيرزيت بعدما استشهد نجلها قبل نحو عام.

وأضاف أنه تم تقديم عدد من منشوراتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مصوّرة في المحكمة، معتبرين بأنها "تحريض"، على "العنف والإرهاب"، وأكد أنه تم تمديد اعتقالها لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت عناصر من المخابرات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت صباح أمس منزل المعتقلة سوزان أبو غنام في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، وصادرت صور نجلها الشهيد محمد، إلى جانب مصادرة مبلغ من المال وجهاز حاسوب وهاتف نقال، قبل اعتقالها وانسحابها من المكان،

يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قتلت الشاب محمد حسن أبو غنام (20 عاما) على مدخل بلدته "الطور" شرق القدس المحتلة، في 23 يوليو 2017 خلال مواجهات اندلعت رفضا لتركيب السلطات بوابات تفتيش إلكترونية، أمام المسجد الأقصى.