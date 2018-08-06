تابع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، حالات مصابي حادث تصادم 15 سيارة بالطريق الصحراوي أمام قشوع بعد قرية هاني باتجاه إسكندرية بنطاق حي العامرية أول، مشيرا أن حادث التصادم حدث بسبب انقلاب سيارة محملة بالرمال، ونتج عنه وفاة شخص و إصابة 5 أخرين.

وأكد "سلطان" أنه تم التعامل فورا مع الحادث بواسطة الجهات المعنية ورفع آثار الحادث وتيسير الطريق والحركة المرورية ولم تتواجد أي إعاقة مرورية بالطريق.

وأوضح المحافظ أنه فور وقوع الحادث كلف في الحال جميع الجهات المعنية من فريق الأزمات والكوارث بالمحافظة والدفاع المدني، والإسعاف، وحي العامرية أول والإدارة العامة للمرور والمتابعة الميدانية بالتوجه إلى مكان الحادث والتعامل مع كافة تداعياته.

وكلف المحافظ بمتابعة إستقرار الحالة الصحية للمصابين، وتلقيهم العناية اللازمة بالمستشفى، وشدد على تواجد فريق طبي متكامل من العظام والجراحة العامة والأوعية الدموية والمخ والأعصاب لمتابعة حالاتهم الصحية لحين الشفاء.