تمكنت شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية، تحت رعاية العميد محمد شحاتة، مع جهاز شؤون البيئة تحت رعاية المهندسة هدى مصطفى، من مصادرة إحدى السلاحف البحرية النادرة المعروضة للبيع في إحدى محلات الأسماك.

وورد بلاغ من قبل فريق إسكندرية لإنقاذ السلاحف البحرية، وتوجه الرائد عصام الروبي، من شرطة المسطحات المائية، والدكتور محمد جميل من جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، إلى المحل الذي يعرض السلحفاه النادرة بمنطقة السيوف شرق المدينة وجرى اتخاد الإجراءات القانوية اللازمة ومعاقبة التاجر.

وقالت مي حمادة، مسؤول فريق إسكندرية لإنقاذ السلاحف، إنه فور إبلاغ شرطة المسطحات تحركت مسرعة لإنقاذها قبل بيعها بملغ 3 آلاف جنيه من قبل التاجر وعرضها في المحل، مشيرة إلى أنه تم انقاذها وإطلاقها في البحر.

وأضافت لـ"الوطن"، أن السلحفاه خضراء متوسطة الحجم وجرى الكشف عليها والتأكد من سلامتها وتسجيل البيانات قبل إطلاقها في البحر.