استدعت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، السفير اليوناني، وأبلغته بالإجراءات التي اتخذتها ضد اليونان في إطار "المعاملة بالمثل"، بعدما قامت أثينا بطرد دبلوماسيين روسيين اثنين، ردا على ما تعتبره تدخل روسيا في العلاقات بين اليونان ومقدونيا.

وفي اتصال أجرته معها، "فرانس برس"، رفضت الخارجية الروسية إعطاء تفاصيل حول هذه الإجراءات التي اعتبرت أنها تندرج في إطار "المعاملة بالمثل"، ولمحت إلى أن موسكو طردت دبلوماسيين يونانيين اثنين.

واستدعى السفير اليوناني في موسكو اندرياس فريجاناس إلى مقر وزارة الخارجية الروسية "حيث سلم مذكرة تبلغه بالإجراءات المماثلة التي اتخذها الطرف الروسي ردا على المبادرة غير الودية لاثينا في يوليو"الماضي، بحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر عن الخارجية الروسية.

كانت أثينا طردت منتصف يوليو دبلوماسيين روسيين ومنعت مواطنين روسيين آخرين من دخول أراضيها، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

ولم تفصل أثينا هذه الإجراءات موضحة أنها تريد "ضمان مصلحتها الوطنية" إثر حصول "تدخل" من قبل مسؤولين روس خلال العمل على تسوية الخلاف بين اليونان ومقدونيا.

وكانت اليونان ومقدونيا وقعتا في السابع عشر من يونيو اتفاقا تاريخيا حول تسمية مقدونيا باسم "مقدونيا الشمالية".

وبحسب الصحافة اليونانية فان أثينا تأخذ على الدبلوماسيين الروسيين السعي للتأثير على رهبان جبل آثوس الارثوذكس، وعلى السلطات المحلية في شمال اليونان لتنظيم تظاهرات ضد الحل مع مقدونيا.

إلا أن موسكو اعتبرت أن القرارات "المناهضة لروسيا الصادرة عن الحكومة اليونانية" مرتبطة بقمة الحلف الاطلسي التي عقدت في الحادي عشر والثاني عشر من يوليو والتي دعا خلالها الحلف مقدونيا إلى بدء مفاوضات الانضمام إلى الحلف بعد التوصل إلى الاتفاق بين اثينا وسكوبيي.