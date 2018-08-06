تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق عن فضل النيابة في الحج، قائلًا إنها تجوز عمن مات وكان قادرًا على الحج في حياته ولم يحج، سواء أوصى أم لم يوصي.

وأضاف خلال برنامج "والله أعلم"، المُذاع عبر فضائية "cbc"، أن التطوع للنيابة عن الحج له شروط، موضحًا أن العلماء اختلفوا بشأنه، ومعقبًا: "أنا من المذهب اللي بيقول من حج فرضه فقد لزم أرضه، لو أبوك حج لا تحج نيابة عنه".

ولفت إلى أنه يجوز للمسلم أن يحج لنفسه ثم يهب ثواب الحج إلى والده أو الشخص الذي يرغب في الحج نيابة عنه بأن يدعي الله أن يذهب ثواب الحج إلى الشخص المقصود.