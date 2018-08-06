أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، دعم جمعية الأورمان الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة بـ28 طرفا صناعيا.

وقال محمد العديسي، مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن تسليم هذه الأطراف الصناعية للمستحقين سيكون يوم الاثنين 20 أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من تسجيل المقاسات الخاصة للمنتفعين من خلال لجنة متخصصة زارت المحافظة الأسبوع الماضي.

وأضاف محمد، أن هذه هي المرة الثانية التي تدعم جمعية الأورمان الخيرية أبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سلمت في المرحلة الأولى 23 طرفًا صناعيًا ويتراوح سعر الطرف من 10 – 12 ألف جنيه.