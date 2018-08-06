أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، تنظيم قافلة طبية اعتبارًا من صباح غدا الثلاثاء ولمدة يومين، لأهالي قرى "جورمشين" التابعة لمركز باريس.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه سيجري تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية بمركز باريس وتستمر حتى ظهر بعد غٍد الأربعاء الموافق 8 أغسطس الجاري.

وأضافت أن القافلة الطبية تقدم خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على أن تستكمل القافلة أعمالها يومي 12 و13 أغسطس المقبلين في مركز الفرافرة لمدة 48 ساعة أخرى.