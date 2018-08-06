كثَّفت الإدارة العامة لشرطة التموين حملاتها على الأسواق، بالتنسيق مع أجهزة الأمن فى المحافظات، لضبط حركة الأسواق مع قرب الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، ضمن جهودها لضبط الخارجين على القانون، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار، والحفاظ على توافر جميع السلع بالأسواق.

وقاد اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، حملات مكبَّرة ضمت ضباط الإدارة وقوات العمليات الخاصة، تمكنت بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، من ضبط 27 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و56 أخرى فى مجال الغش التجارى، و569 قضية تخص المحلات العامة، والشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، بجانب 26 أخرى فى مجال المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، و214 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح.

وضبطت هذه الحملات 18 قضية فى مجال الأسماك واللحوم الفاسدة ومصنعاتها، و38 فى بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و3 قضايا فى مجال حيازة السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر، و4 تخص الثروة الحيوانية والداجنة. وأسفرت جهود مباحث أسيوط عن ضبط 42 قضية تموينية متنوعة، أبرزها 22 قضية عدم إعلان عن أسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، بجانب ضبط 105 قضايا تموينية متنوعة صادرت خلالها طن مواد وسلع غذائية مجهولة المصدر وكميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى. وفى سوهاج، حررت مباحث التموين 42 قضية تموينية متنوعة. وفى مديرية أمن أسوان، ضبطت مباحث التموين 21 قضية متنوعة.

ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والألعاب النارية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز المهربة

وأعلنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أن جهودها خلال الشهر الماضى، أسفرت عن ضبط 185 قضية مواد بترولية ضبط خلالها 2 مليون لتر سولار وبنزين، و908 قضايا أسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها 40738 أسطوانة، فضلاً عن ضبط 373 قضية دقيق مدعم وأقماح، و5916 أخرى فى مجال المخابز، و567 فى الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و117 فى الاستيلاء على السلع المدعمة و2306 قضايا فى الغش التجارى، و19970 فى مجال المحلات العامة، والشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، و703 قضايا لحوم وطيور وأسماك فاسدة، و879 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر، و125 فى مجال السلع مجهولة المصدر، و137 قضية تخص الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية، و18 فى الاتجار بالألعاب النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.