تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية برئاسة ممدوح جابر، مدير عام جمارك الصادر، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والإدارة العامة للأمن الجمركي والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الغربية عمليات، من ضبط محاولة تلاعب وتزوير مستندات جمركية لتهريب كمية من الرصاص الخام دون سداد رسوم الصادر المقررة بقرار وزيرالتجارة والصناعة رقم 1584 لسنة 2017 وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحتة التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحتة التنفيذية.

وجاء ذلك بناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والإدارة العامة للأمن الجمركي والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الغربية عمليات، بمحاولة إحدى الشركات تصدير كمية كبيرة من الرصاص الخام عن طريق اصطناع مستندات جمركية مزورة لمشمول شهادتي صادر.

وبالعرض على ممدوح جابر، مدير عام جمارك الصادر بالإسكندرية، قرر تشكيل لجنة مشتركة للكشف ومعاينة الحاويات وفحص ومراجعة المستندات المقدمة من أحمد نعمة الله ومحمود بهلول، مديري إدارة الصادر، ووائل شوقي والسيد إبراهيم مأموري التعريفة وأحمد نبيه وأحمد زكي، مأموري الحركة وحسني رضوان مدير الحركة، وطه مرسى زينه مدير مجمع الصادر.

وبالكشف ومعاينة المشمول تبين وجود 156 طنا عبارة عن قوالب رصاص خام بخلاف المثبت في المستندات.

وجرى عرض المستندات على الإدارة العامة للتكنولوجيا التي أفادت بتزوير تلك المستندات وأن رقم البيان الجمركي 32972 لسنة 2018 بعدد 2 حاوية بوزن 52.8 طن باسم شركة أ للتصدير والصنف طبقا للمستندات قوالب وعيدان من ألومنيوم مصدرة إلى أسبانيا والبيان الجمركي الثاني رقم 33677 لسنة 2018 بعدد 4 حاوية بوزن 104 طن باسم شركة د. ف والصنف طبقا للمستندات قوالب وعيدان من ألومنيوم مصدرة لإيطاليا وبما يؤكد تزوير المستندات للحاويات واتجاه مندوب الشركة للمنفذ مباشرة دون العرض على جمرك الصادر.

وبلغت قيمة المضبوطات 6 مليون و272 ألف جنيه، وبلغ رسم الصادر 940 ألف و800 جنيه، وقرر أحمد الطوبجي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار العدوي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية وتحرير محضري ضبط جمركي بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة عن جريمة التزوير والاصطناع وإخطار وزارة التجارة.