الفنانة سماء إبراهيم تجهز لعرض "العذراء والموت"

بدأت الفنانة سماء إبراهيم، فى إجراء بروفات العرض المسرحي "العذراء والموت" المأخوذ عن نص الكاتب التشيلي، أرييل دورفمان.

ويشارك سماء، في البطولة إيهاب محفوظ، ومحمد يوسف، وتمثيل وإعداد وإخراج سماء إبراهيم، ومن المقرر افتتاح العرض قريبًا.