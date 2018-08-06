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دار الإفتاء ترد على شائعة جديدة: "لم نعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة"

دار الإفتاء ترد على شائعة جديدة: "لم نعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة"

مرتضى منصور لعصام الحضري: "في واحد في سنة يعمل كيكي"

مرتضى منصور لعصام الحضري: "في واحد في سنة يعمل كيكي"

ماذا قال نجوم العالم عن عصام الحضري؟

ماذا قال نجوم العالم عن عصام الحضري؟

مرتضى منصور لـ"عمر جابر": الزمالك بيتك ومحدش هيلعب غصب عنه

مرتضى منصور لـ"عمر جابر": الزمالك بيتك ومحدش هيلعب غصب عنه

حملة "جامعة خالية من فيروس سي" تجري 212 تحليلا بمركز أورام المنصورة

حملة "جامعة خالية من فيروس سي" تجري 212 تحليلا بمركز أورام المنصورة

محافظ دمياط يتابع تنفيذ خطة زيادة قدرة الكهرباء بإجمالي 2 مليار جنيه

محافظ دمياط يتابع تنفيذ خطة زيادة قدرة الكهرباء بإجمالي 2 مليار جنيه

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مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

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في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

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بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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بالفيديو| التفاصيل الكاملة لـ"حادث الدقي": كلمة السر "بائع الورد"

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