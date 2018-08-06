قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن لبنان بها كارثة اقتصادية، مشيرًا إلى أن ذلك البلد الصغير وعدد سكانه مثل محافظة المنوفية عليه ديون بحوالي 100 مليار دولار، أي ما يقارب ديون أندونيسيا العملاقة.

وأضاف المسلماني، في برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم"، أن البطالة بلغت 40% في لبنان، و70% من الموازنة يذهب لسداد الديون.

وتابع أن "كثير من مثقفي لبنان في حالة فزع نتيجة الأداء الاقتصادي المؤسف للحكومات المتعاقبة، ورئيس لبنان ميشال عون أكد أن شبه الإفلاس يهدد لبنان، والدليل على ضعف اقتصاد لبنان هي تكون جبال القمامة في بيروت وخارجها، وحاليًا مجلس النواب اللبناني يبحث بأي طريقة عن موارد للدولة، منها فكرة زراعة مخدر الحشيش لجني مليارات الدولارات، وكيف ستضمن الدولة زراعة المخدر لأغراض طبية؟".

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