طالب الدكتور محمد عبد العاطي، وزير المواد المائية والري، المصريين باتباع تعليمات مؤسسات الدولة المتعلقة بترشيد استهلاك الماء لتجنب الفقر المائي، منوها: "مش هيبقى في خطر لو كل واحد عمل شغله".

وقال وزير الري، خلال حواره على فضائية "المحور"، إن ثبات حصة المياه المتاحة مع زيادة الاستهلاك هما أهم عنصري المشكلة، موضحًا أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

وتابع: "إجمالي حصة مصر من المياه 60 مليار متر مكعب بعد إضافة مياه الأمطار والآبار إلى مياه نهر النيل، لكن نستهلك 80 مليار متر مكعب".

وأردف: "تبلغ احتياجاتنا الحالية من الماء 114 مليار متر، ونستورد 34 مليار متر مكعب، كما نعمل على تدبير 20 مليار متر مكعب من الماء مصدرها الآبار ومياه النيل ومياه الصرف الزراعي".