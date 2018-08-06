لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 أشخاص آخرين، وذلك في حادث تصادم سيارتي ربع نقل على الطريق الدولي الواقع بنطاق مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء.

كان الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تلقى إخطارًا يفيد وقع حادث تصادم سيارتين ربع نقل أمام مجلس مدينة أبوزنيمة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرون.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لنقل الجثة والمصابين لمستشفى أبورديس المركزي لتلقي العلاج وإنقاذ الحالات الخطرة.

وأشار إلى أن الجثة لشخص يدعى محمد علي نافع 25 سنة، مقيم بالمنيا، والمصابين هم محمود خليفة عبد العظيم، (29 سنة)، من المنيا اشتباه كسر بالضلع والحوض والكوع والفقرات العنقية، واشتباه نزيف بالبطن، وياسر صابر عبدالعظيم (33 سنة) من المنيا، اشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، ومصباح عنان عبد العال (30 سنة) كفر الشيخ كدمات متفرقة بالجسم، ووليد نجاح عبدالحكيم (29 سنة)، من المنيا، جروح متعددة بالوجه، وياسر جابر نصر، (33 سنة) من المنيا جروح قطعية، وكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وعلي ربيع نافع (29 سنة) من المنيا، جروح متفرقة وكدمات بالجسم ومحمد جابر عبدالمنعم (29 سنة) من المنيا، كدمات متفرقه بالجسم ومحمد خلف عبد العزيز (30 سنة)، من المنيا، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، ومحمد أحمد علي عوض (20 سنة) من المنيا، جروح قطعية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقفص الصدري، وصالح محمد ربيع (38 سنة) من أبوزنيمة، جرح بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج.

وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق في الحادث.