فندت دار الإفتاء المصرية، ما جاء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلانها أن يوم الأحد المقبل سيوافق الأول من شهر ذي الحجة.

وكتبت الإفتاء على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "تنويه مهم .. انتشر على اليوتيوب وبعض صفحات الفيس بوك أننا أعلنا رؤية هلال شهر ذي الحجة وهذا الأمر غير صحيح".

وأضافت: "الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجري ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم".

واختتمت: "فننوه على عدم المشاركة في نشر مثل هذا الكذب أو التفاعل معه، والتثبت دائما من الخبر قبل نشره، ودار الإفتاء المصرية هي الجهة المسؤولة عن إعلان رؤية الهلال".