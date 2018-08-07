زيادة عدد العمارات بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين برأس البر إلى 11 عمارة سكنية

تمكن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، من زيادة عدد العمارات السكنية لمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر إلى 11 عمارة بدلا من 10 لاستيعاب جميع سكان القريتين.

وأعلن خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال التطوير، مؤكدا الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وجار إعداد تقرير مفصل عن الجسات تمهيدا للبدء في إعداد التصميمات المعمارية بطريقة تتلائم مع التنسيق الحضارى للمدينة.

وأكد المحافظ، أنه سيتم الانتهاء من إعداد تلك التصميمات خلال أسبوع واحد من تاريخه وذلك للبدء فورا في الأعمال الإنشائية.

الجدير بالذكر أنه تم انطلاق حملات الإزالة للمنطقة أبريل الماضي وتسليم سكانها قيمة إيجارية لحين الانتهاء من أعمال الإنشاء لتصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات.