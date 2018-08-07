"الوطنية لمسيرة العودة" ترفض أي حلول إنسانية تتطلب ثمنا سياسيا

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، مساء الاثنين، استمرار فعاليات المسيرة بأدواتها السلمية، في وقت شددت فيه على رفض المشروعات التصفوية كافة، التي تستهدف القضية الوطنية وأية حلول مجتزأة.

ودعت الهيئة في بيان لها، جماهير شعبنا لأوسع مشاركة شعبية في الفعاليات اليومية وتتويجها بمشاركة واسعة الجمعة المقبلة تحت عنوان: "لغزة الحرية والحياة".

وأكدت أن "أية حلول مجتزأة لا تلبى مطالب شعبنا ولا ترتقي إلى مستوى التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا؛ لن تكون مقبولة وطنيا".

وشددت الهيئة على أنه "لن يتم التعامل مع الحلول خاصة إذا كانت حلول إنسانية تتطلب أثمانا سياسية يرفضها شعبنا وقيادته".

وحذرت من "الدعايات المغرضة التي يستخدمها الاحتلال وأعوانه للمس بمسيرات العودة بهدف إحباط الجماهير وإبعادهم عن المشاركة الجماهيرية تحت عناوين مشاريع وتسويات واتفاقات ومبادرات ليس لها أي أساس حقيقي يمكن اعتباره إطارا صالحا للحوار حوله".

وحمّلت الهيئة حكومة الاحتلال وحلفائها المسئولية عن كل الممارسات الفاشية والاعتداءات التي تستهدف المتظاهرين السلميين من المدنيين المشاركين في مسيرات العودة.

وطالبت المجتمع الدولي والقوى الدولية والإقليمية إلى كبح جماح جيش الاحتلال وإجبار حكومته على وقف اعتداءاتها كافة على شعبنا العظيم وفتح المعابر ورفع الحصار الظالم.

وثمنت الهيئة مواقف القوى الوطنية والاسلامية وكل شرائح شعبنا وقواه الذين يؤكدون على حق شعبنا في الحرية والكرامة والحياة ويصطفون موحدين خلف خيار المقاومة الشعبية.