رحلت عن عالمنا، أمس، الفنانة القديرة سناء مظهر، عن عمر ناهز الـ86 عاما، ورغم عدم شهرتها الكبيرة في عالم التمثيل في السنوات الأخيرة بسبب اعتزالها منذ سنوات إلا أن لديها قصة لن ينساها التاريخ المصري لكونها أرملة شهيد وبطل من أبطال الحروب المصرية.

سناء تزوجت في نهاية خمسينيات القرن الماضي من الطيار الحربي حسن القصري، وعاشا حياة هادئة إلى أن تم استدعاء القصري من قبل القوات المسلحة المصرية للمشاركة في حرب يونيو 1967.

وحسبما ذكره موقع المؤرخين 73 عن كيفية استشهاد الجنود المصريين في الحروب، أوضح الموقع أن القصري استشهد يوم 8 يونيو 1967 فوق مطار أنشاص.

ومن بطولات القصري في الجيش المصري أنه نجح في بداية الستينات من القرن الماضي وأسقط طائرة مينستير الإسرائيلية بالميج-17.

ورغم وفاة البطل المصري منذ أكثر من 50 عاما إلا أن سناء مظهر رفضت الزواج بعده.