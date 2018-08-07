محافظ دمياط يعلن افتتاح المدرسة اليابانية خلال أيام

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، خلال اجتماعه، أمس، مع المهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن افتتاح المدرسة اليابانية خلال الأيام القليلة المقبلة مؤكدا عملها بالعام الدراسي 2019- 2018.

وأكد المحافظ الانتهاء من أعمال الإنشاء وتوصيل المرافق وجارٍ فرش المدرسة بالكامل، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة "إدارة الأشغال العسكرية" وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة.