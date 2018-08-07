قال المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "مصر الثورة" للشؤون القانونية، إن الشائعات خطر كبير على المجتمع، يقوم بها أعداء الوطن بهدف تقويض الدولة ونشر الفوضى من خلال الترويح لمعلومات غير حقيقية.

وأضاف السيد، في بيان له، أن الذي يساعد على انتشار الشائعات هم قليلو المعرفة، ويتم تجنيد الجهلاء وتحويلهم إلى مروجين وضعف المستوى التعليمي والثقافي لدى أفراد المجتمع؛ حيث إنهم يتناقلون المعلومات والأخبار دون التنبؤ بصحتها أو محاولة تحليلها والتفكير في مدى واقعيتها.

وتابع أن غياب المعلومات الصحيحة والشفافية، وهو ما يساعد على انتشار الشائعات بشكل أكبر، وضعف العلاقة بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، وعلى الجميع التكاتف للوقوف في وجه هذا الخطر.

وأكد السيد، أن للفن دورا كبيرا للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال توعية وتثقيف الشعب، مشيرا إلى أن الفن على مر التاريخ قادر على إحداث التغير في المجتمع وتشكيل الوعي لدى أبنائه، بالرغم من أن الفن لا يحارب بالأسلحة، ولكنه يقوم بدور لا يقل أهمية عن المحاربين والجنود الذين يواجهون المخاطر.

وأشار إلى أن الفن ركن أساسي في مواجهة الشائعات ومحاربتها، فالعمل الفني إذا دعا إلى أخلاقيات أو مبادئ يجب أن يسير عليها المجتمع فهو يعد سلاحًا لمحاربة الشائعة ونبذ جذورها لأنه سيهذب المجتمع ويصلحه.