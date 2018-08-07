مدير أمن دمياط يتفقد الأقوال الأمنية وقوات تأمين دور العبادة المسيحية

تفقد اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، بتفقد التمركزات والأقوال الأمنية وعدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة المنتشرة بمداخل ومخارج المدينة للوقوف على مدى استعداداتهم وجاهيزتهم لمواجهة أي ظروف طارئة.

وأمر مجاهد القوات المعينة باليقظة التامة ومراعاة قواعد التأمين الذاتي، مع تحقيق التواجد الأمني الفعال والإخطار الفوري بما يخل بالأمن العام في حينه.

وخلال الجولة، تفقد الخدمات المعينة على عدد من دور العبادة المسيحية، ووجه بفحص كافة المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، ومراعاة الحرم الأمن، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطط الأمنية الموضوعة.